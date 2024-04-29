日本長崎縣平戶市是鄭成功出生地，平戶市長黑田成彥28日到台南參加鄭成功誕辰祭典，29日在台南市政府與台南市長黃偉哲簽署「友好交流協定書」，宣告兩市結盟，全面展開文化、體育與教育交流。

黃偉哲表示，台南市與平戶市因鄭成功而結緣，雙方持續都有密切聯繫，雙方在慶祝「台南400」這1年締盟，別具歷史意義。期望台南、平戶一起展望未來，邁向新的里程碑。

黑田成彥29日與平戶市議會議長池田稔巳共6人拜訪台南市政府，他表示，很榮幸能在鄭成功誕辰400年時，在台南簽署雙方友好交流協定。鄭成功是在平戶市誕生的台灣英雄，特殊的歷史緣分促使雙邊締結深厚友誼，2市民間已在2013年締結市民交流促進協定，這次政府簽署結盟，讓2市關係更加緊密。

平戶市是日本本土最靠西邊的城市，相傳鄭成功誕生在平戶市的千里濱，當地設有鄭成功紀念公園，以及鄭成功誕生石。