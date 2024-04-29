Meta於4月19日公開釋出Llama 3新一代的大型語言模型，在各項評比中表現大幅超越前一代Llama 2，再次引爆LLM界的熱潮。

國科會說，自今年4月15日公開釋出以Meta提供的開放模型Llama2為基礎的TAIDE-LX-7B台灣繁體中文可商用大型語言模型，目前在開放社群平台上，許多高手已提供不少安裝與使用指南，亦有10餘家廠商及多個學研團隊及公部門開始導入TAIDE模型開發相關應用系統。

國科會說，為了盡快提升以Llama 3為基礎的具台灣文化的繁體中文模型，TAIDE團隊第一時間以過去一年開發TAIDE模型所掌握的經驗，加上累積整理的繁體中文資料集，基於Release early, release often的開發思維，僅以四天時間投入訓練，經過基本測試，釋出Llama 3-TAIDE-LX-8B-Chat-Alpha1模型，團隊後續也將收集各界回饋意見並滾動調整，持續精進TAIDE系列繁體中文大型語言模型。