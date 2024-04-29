女星熊黛林有著179公分的高挑身材和漂亮臉蛋，因與郭富城的戀情走紅，兩人分手後她在電影《葉問》中飾演甄子丹老婆，知性優雅的螢幕形象令人印象深刻；2016年她與富商郭可頌結婚，生下一對雙胞胎女兒，生活相當幸福；近日她曬出全家烤肉影片，曝光6歲愛女正臉，被網友直誇萌。

熊黛林日前分享家庭日一家人去銅鑼灣吃燒烤，女兒們第一次在戶外BBQ，還有她最好的朋友作伴，她直呼：「在一起的時間總是很放鬆很開心」，熊黛林分享自己的防曬秘訣，建議塗防曬時不能用打圈的手法，如果用打圈的方式可能會讓防曬乳變成搓泥，且一個部位不能擦太多，容易長斑的地方可以疊加。43歲的熊黛林雖然只上了防曬和淡妝，但狀態仍非常漂亮。

香港的燒烤店提供食材讓客人自己烤，影片中兩個女兒綁著麻花辮和其他小朋友一起玩，自己嘗試把食物串起來坐在烤爐邊烤肉，姊姊Kaylor更現場跳一段Jisoo的開花舞，臉蛋相當精緻。

影片曝光後，網友表示：「之前還好，現在女兒變好看了」、「兩個女兒越長越漂亮」、「兩個寶貝很美」、「女兒漂亮很多呀」、「兩個女兒的顏值都很不錯基因發揮穩定」、「雙胞越長越好看了」、「女兒長得好像爸爸啊」、「幸福的一家！女兒漂亮，老公又帥又好，你又漂亮又優秀！」