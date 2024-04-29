國民黨立委徐巧芯23日曾召開記者會指控，準副閣揆鄭麗君的丈夫沈學榮在大陸「賺紅錢」，要求她就職前說明清楚。鄭麗君當時回應，丈夫與她結婚後就未曾再到大陸，也已撤回在大陸的投資。徐巧芯今再質疑，為什麼大陸東莞方策與大陸電子廠的報價單，撰寫單據的人是台灣居磁的EMAIL伺服器（Currie.com）？為什麼在一家大陸的公司電郵會是.com.tw？顯然台灣居磁對於東莞公司有控制權，東莞只不過是掩人耳目。

徐巧芯今(29日)在臉書發文直指，鄭麗君準副院長先前被問到她的質疑，只避重就輕地用以前的回答搪塞過去。「那我只好丟出另外一張對帳單。請問妳說老公已經沒在大陸投資？為什麼大陸東莞方策與大陸電子廠的報價單，撰寫單據的人是台灣居磁的EMAIL伺服器（Currie.com）？」

「為什麼在一家大陸的公司電子信箱會是.com.tw？」徐巧芯質疑，這不就顯然台灣居磁對於東莞公司有控制權，東莞只不過是掩人耳目，讓鄭麗君的先生可以到大陸做生意的白手套？「請鄭麗君準副院長不要避重就輕，我還有其他對帳單！」