欣榮焚化爐雙爐停爐整改已半個月，不分黨派議員都擔憂轄內暫置或掩埋場垃圾存量節節攀升，要求退場計畫，也高喊要第三座焚化爐。環保局長陳世偉強調，整改預計7月初結束，屆時最大量將達1800噸，每天有500噸餘裕量可以消化垃圾，下半年會加快速度去化。

議員林政賢、梁為超、吳嘉和說，4月15日起欣榮焚化爐展開為期2個半月的整修工程，預計7月初才能恢復運作，在此期間，每日垃圾處理量缺口達1350噸，目前應對方案包括將部分垃圾轉移至桃園觀音生質能中心、民營焚化爐、以及暫存於桃園各地掩埋場，每日仍有約700噸垃圾處理缺口，和議員孫韻璇都要求市府與基隆、雙北協調啟動互惠，共同解決垃圾問題，避免街上垃圾成堆。

整改期間處理量能不足的垃圾，目前暫置於觀音區保障垃圾掩埋場、楊梅區員本垃圾掩埋場及龍潭區店子湖垃圾掩埋場，並調度龜山區大埔、八德轉運站等協助夜間清運垃圾暫置，讓各地議員都為自己轄區抱屈，要求保障異味不飄散。

議員鄭淑方和黃崇真都提醒夏天將至，登革熱蠢蠢欲動，要減少翻攪、加強消毒。議員呂林小鳳說過去曾承諾5年內變公園，卻停頓8年，地方不要回饋金，要乾淨環境永續居住。議員吳進昌更直言，觀音掩埋場存放全桃園最多的垃圾量，環保局稱只有33萬噸，但地方傳說超過100萬噸，要求退場機制。議員林志強直言掩埋場跟焚化爐都是嫌惡設施，市府務必充分溝通。

議員謝美英、黃家齊、王珮毓、李柏坊和張碩芳都提到整改期民眾等候垃圾車的時間變長，提醒要和里辦公處合作，加強書面、里辦公處廣播宣導，鼓勵民眾多使用桃園垃圾車APP，掌握垃圾車抵達時間，降低民怨。陳世偉說，半個月來整點率達95％，若有交通狀況或阻塞馬上APP呈現並告知里長，延遲超過20分鐘一定會加派第二部垃圾車接上。

陳世偉說，全市每年垃圾量約48萬噸，平均每日約1316噸生活垃圾，去年起已啟動外縣市垃圾區域互惠合作，欣榮焚化爐預計7月初整改完，每日處理1300噸垃圾，觀音生質能中心約500噸垃圾，兩場相加約1800噸，不但能處理家戶垃圾，還有500噸餘裕去化，目前全市掩埋場約有50萬噸垃圾，會逐步清理，復育成公園，因應機場也要優化焚化爐，會商討研議，長期朝興建第三座垃圾焚化廠目標邁進，增加垃圾處理量能。