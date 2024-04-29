消息人士指，大陸主要銀行正限制涉及俄羅斯的貿易支付，國有大行亦加強審查，但相關限制或令大陸小型出口商帶來困難，部分企業被迫轉用接近邊境的小型銀行及經紀行等地下管道，甚至使用被禁的加密貨幣，也有一些企業選擇撤離俄羅斯市場。
避免遭美制裁 陸大型銀行傳上月起限制與俄交易
路透引述消息人士報導，大陸大型銀行自上月開始限制處理與俄羅斯相關交易，包括加強審查或完全停止有關業務。除避免引來不必要的麻煩，也避免成為美國制裁的目標。
路透引述消息人士報導，大陸大型銀行自上月開始限制處理與俄羅斯相關交易，包括加強審查或完全停止有關業務。除避免引來不必要的麻煩，也避免成為美國制裁的目標。
消息人士指，大陸主要銀行正限制涉及俄羅斯的貿易支付，國有大行亦加強審查，但相關限制或令大陸小型出口商帶來困難，部分企業被迫轉用接近邊境的小型銀行及經紀行等地下管道，甚至使用被禁的加密貨幣，也有一些企業選擇撤離俄羅斯市場。
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