展望後市，隨各型國際展會復辦帶動商務客持續回流，有與南港展覽館為鄰地利優勢的六福萬怡酒店住房可望持續增溫，加上飯店持續開拓寵物、親子家庭國旅客層，並推出各式主題餐飲活動刺激餐飲消費，業績成長亦可推升母集團營收水漲船高。

疫情前，台北六福萬怡酒店住房在會展期間的國際客占比達九成，目前國際客在展期間約達占六成至七成、非展期約四至五成，尚未恢復疫前水準。惟6月computex電腦展期間，六福萬怡訂房率已達九成，平均房價達6,000-7,000元左右，顯示跨境商務旅遊市場已回溫，今年下半應比上半年更好。

為搶攻春遊並布局暑期國旅商機，六福24日起至5月6日推出限時春季線上旅展，集結旗下六福村、關西六福莊、台北六福萬怡酒店、六福居公寓式酒店、六福美饌推出21項獨賣商品，祭出住宿券28折、餐券56折、遊樂園券57折起，一次滿足吃喝玩樂需求。

六福2023年合併營收22.11億元、年增31.99％，為近6年高，營業利益0.75億元，終結連8虧、創近11年高。雖受業外虧損增加拖累，使稅後仍虧損0.97億元，但虧損幅度年減達69.16％，每股虧損0.51元，雙創近9年最佳