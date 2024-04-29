三立「上船了，各位」實境節目藝人胡宇威（左）、雷艾美（右）29日為節目宣傳。（海委會提供／林瑞益高雄傳真）

海洋委員會主委管碧玲29日在台北出席「『轉動台灣、影視出海』─台日影視交流合作發表會」，管碧玲致詞時說，海委會今年新增創辦了2個獎項，包含海洋文化獎與海洋ESG（環保、社會責任與公司治理）貢獻獎，海委會鼓勵企業的ESG能夠導入海洋。

三立集團29日在三立電視台舉行台日影視交流合作發表會，管碧玲、日本駐台代表片山和之、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、文化部長史哲等人出席。

關於《上船了！各位》明星實境節目，這是一場利用海上獨木舟來橫跨台日的大挑戰，從花蓮出海目標抵達日本石垣島，管碧玲說，「《上船了！各位》團隊划行時，海巡署會協助安全戒護。

管碧玲另表示，2019年有一艘台日合作的手作獨木舟橫渡計畫，從台東烏石鼻港出發，航向日本與那國島，上面有4名日本的划手與1名台灣的划手，他們成功地完成了205公里的航程，恢復了3萬年前航程的歷史記憶。

管碧玲也指出，她熱愛影視，所以在高雄市文化局局長跟新聞處長任內設立了高雄電影館，也創辦了高雄電影節與南方影展，她認為影視是一個偉大的藝術。海洋是台灣人的DNA，她很期待觀看《上船了！各位》，希望透過媒體、戲劇來介紹海洋，讓大家認識海洋。

三立集團總經理高明慧說，去年台灣旅客在日本的消費就高達1700億元，還有台積電也在熊本設置晶圓廠，從旅遊業、晶圓業到媒體業，三立集團也搭上這一波風潮，跟日本有許多交流合作。

史哲致詞表示，《上船了！各位》實境秀不只是談海洋文化，從影視上更代表已經從電視台的時代走向全球網路的時代。