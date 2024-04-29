週一，位於肯亞西部，東非大裂谷地區麥馬休地區(Mai Mahiu area)的舊基賈貝大壩(Old Kijabe Dam)發生崩塌，漫溢的洪水，沖垮房屋並切斷了一條主要道路，造成至少 40 人死亡。

美聯社報導，非洲一直是極端氣候的重災區，肯亞自3月中旬以來持續降雨引發洪水，在潰崩之前，其他地區的洪水已造成103人死亡，並導致學校開學延後。

東非地區特殊的高原地峽環境，遇到強對流時，就容易在谷地引發暴雨造成洪澇，肯亞的鄰國坦尚尼亞，已造成155人死亡，另一鄰國普隆迪，也有超過20萬人受影響。

肯亞洪水造成沖到奈洛比國際機場，許多飛機無法降落，航空大亂。(圖/X)

Situation at an 'International Airport ' somewhere in Nairobi.

JKIA

Floods pic.twitter.com/5byOY0UdYB — ⚗ℴyℴ↯⍺℉ⅈ (@mwaijames) April 26, 2024

肯亞首都機場(Nairobi International Airport)在上週六被洪水淹沒，迫使一些航班取消、轉降，而機場跑道、航站大樓和貨運區被洪水淹沒的影片，已在網路上流傳。

肯亞全國已有超過20萬人受到洪水影響，洪水易發地區的房屋被淹沒，人們在學校尋求庇護。

肯亞總統魯托(William Ruto)指示國家青年服務局，盡力提供安全的土地做為收容站，以免更多人員損失。

CNN報導，紅十字與紅新月聯合會執行長查帕坎 (Jagan Chapagain )表示 ：「由於聖嬰現象造成3月至5 月持續的長時間降雨，肯亞正面臨日益惡化的洪水危機…自2023年11月以來，聖嬰現象引發了毀滅性的洪水和河流氾濫，造成一百多人死亡和廣泛的破壞。」