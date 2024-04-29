大陸當局呼籲我方盡快全面恢復兩岸海空直航，外界期待兩岸旅遊禁團令解凍。不過民進黨中國部今天提醒，中國修訂通過的《保守國家秘密法》5月1日起施行，國人無論是赴中進行交流、旅遊，或是經商、投資、就學等，都應謹慎注意人身自由與安全等風險。

大陸全國人大常委會在2月27日通過的《保守國家秘密法》修訂，將從5月1日起施行。修訂後的《保守國家秘密法》規定「堅持中國共產黨對保守國家秘密工作的領導」。人大常委會委員長趙樂際稱，新法對「做好新形勢下的保密工作」以及維護國安利益來說，「提供更有力的法治保障」。

民進黨中國部指出，中共近年來持續加強管控，去年7月實施新版《反間諜法》，今年1月30日，中國國安部更透過微信，發表題為「聽勸，別讓國家安全機關請你喝這『十杯茶』」的文章，列舉民眾會被國安機關「請去喝茶」的10種主要情形，包括危害國安犯罪、實施間諜行為或幫助行為、非法獲取或持有國家秘密、實施間諜行為以外的危害國安行為等。

中國部表示，此次《保守國家秘密法》實施後，該法所涵蓋謂的「工作秘密」範圍更加廣泛，只要被認定是有損「國家和人民利益」的資料，無論是否公開或列為保密，都可能被認定是洩漏或不當取得，對在中國外企，無論是經營、投資的風險都再次升高，就連非營利或學術性質的科研交流合作都會產生壓力。

民進黨認為，中國近年已通過、修訂多部國安法律，在在顯示中國持續對「潛在國安威脅」提高警惕。喬治城大學亞洲法律中心執行主任凱洛格就針對此次新版《保守國家秘密法》表示，「又給了中國官員針對外國企業或騷擾記者的新工具」，擁有任何資訊的風險都變得非常大。

中國部強調，中國以維護「國家安全」為前提進行立法、修法，讓中共執法人員的「工具」越來越多樣，特別是法條用字模糊，隨時能擴大解釋，任一言行都可能踩到紅線的政治風險大大增加。提醒國人，無論是赴中進行交流、旅遊，或是經商、投資、就學等，都應謹慎注意人身自由與安全等風險。