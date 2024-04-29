網家表示，新提名KKBOX創辦人簡民一擔任獨董候選人，主要希望借重他在網路科技產業與新創領域的經驗與知識，為網家營運注入多元視野與全新動能，因此新提名為獨董候選人。
KKBOX創辦人簡民一 加入網家獨董候選人
網家(8044)29日召開董事會，通過提名九位董事，包括一般董事候選人詹宏志、周磊、張瑜珊、賽特資訊服務公司法人代表曾薰儀、周厚宇、中華開發創投公司法人代表郭大經，及獨立董事候選人賀陳旦、杜奕瑾、簡民一，並將在6月19日股東會改選董事。
網家(8044)29日召開董事會，通過提名九位董事，包括一般董事候選人詹宏志、周磊、張瑜珊、賽特資訊服務公司法人代表曾薰儀、周厚宇、中華開發創投公司法人代表郭大經，及獨立董事候選人賀陳旦、杜奕瑾、簡民一，並將在6月19日股東會改選董事。
網家表示，新提名KKBOX創辦人簡民一擔任獨董候選人，主要希望借重他在網路科技產業與新創領域的經驗與知識，為網家營運注入多元視野與全新動能，因此新提名為獨董候選人。
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