網家表示，新提名KKBOX創辦人簡民一擔任獨董候選人，主要希望借重他在網路科技產業與新創領域的經驗與知識，為網家營運注入多元視野與全新動能，因此新提名為獨董候選人。

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《數雲端》網家首季稅前接近損平 KKBOX創辦人簡民一列獨董候選人
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