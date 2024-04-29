國勢普查處長潘寧馨表示，前次財富分配統計是在30年前（民國80年）以調查所估得的，這次是以大數據估計的，兩者的統計方法差異非常大，因此不宜拿來比較。

雖然如此，他還是提供80年與110年的資料比較，以五等分位家庭財富差距而言，由16.8倍升至66.9倍，而前20％富有家庭所持有的財富占比由49.7％升至62.7％，吉尼係數由0.47升至0.606，這反映經過30年的經濟發展，貧富差距的確擴大了。

潘寧馨強調，貧富差距擴大是高度自由經濟發展的必然結果，其他國家情況也是如此，以五等分位的財富差距（前20％與後20％相比）而言，南韓140倍、澳洲是93倍、法國627倍、英國109倍，都高於台灣的66.9倍，台灣的財富分配比他們明顯均勻，此外，日本沒有五等分位的統計，德國由於第一分位組平均資產淨值為負，因此無法算出倍數。

潘寧馨表示，台灣歷經30年的經濟發展，貧富差距擴大，但比世界各國要好一點。