總統當選人賴清德副總統蒞臨國家安全局。國安局提供

總統當選人賴清德副總統今(29)日偕副總統當選人蕭美琴蒞臨國安局聽取工作簡報，針對當前臺海安全情勢、國安單位統合機制與國安局重要工作推動等，進行全盤瞭解，並提示未來國安工作的方向與重點。

今日簡報由國安局長蔡明彥率海巡署、警政署、調查局、移民署等國安單位首長及國安局一級單位主管共同與會。蔡明彥在簡報時強調，近年中共積極利用外交、經濟及軍事等手段，在全球各地遂行多元滲透，並持續對臺進行各項複合式威脅活動，升高區域緊張局勢，已成為國際社會共同面臨之國安挑戰。國安團隊將善用國際民主社群友我契機，加強國際情報合作，同時完備各項安全管控與協作機制，維護國家安全與利益。

賴清德表示，國家安全工作，攸關國家的生存與發展，任重而道遠，肯定國安局統合各國安單位以「無名英雄」精神，長期為維護民主憲政體制、守護國家安全及確保社會安定而努力，並與政府相關單位協力應處各項國安挑戰。

賴副總統指出，年來國際情勢瞬息萬變，臺灣地緣戰略角色深獲國際社會高度重視，加上中共持續透由統戰分化、滲透破壞、灰帶干擾等策略操作，冀達到裡應外合、施壓臺灣的目標。對此，國安團隊應延續蔡總統的努力，致力於維持臺海和平穩定，並以「四大和平支柱」（「建立臺灣威懾力」、「確保經濟安全」、「深化與民主國家夥伴關係」、「穩定而有原則的兩岸關係領導能力」）為原則，嚴密掌蒐各類安全威脅預警情報，機先應處內外挑戰，並持續擴大與國際友盟的戰略溝通與情報協作，以強化整體國安防護能量。

今日陪同賴副總統聽取簡報人員，包括副總統當選人蕭美琴、國家安全會議秘書長顧立雄、準國家安全會議秘書長吳釗燮、國家安全會議副秘書長徐斯儉、副總統辦公室主任陳羿伶等。