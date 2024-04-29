怕胖團將前進高流開唱。（歪的音樂提供）

成團17年的怕胖團，今年2月初首次登入台北流行音樂中心，以最高水準內容帶領觀眾《搞砸北流》，亮點滿滿。當時主唱閃亮在北流演唱會的安可時提到：「以前我覺得，只有我的旁邊沒有人。但現在我的前面有你們。」感動的氣氛讓現場觀眾又哭又笑，直喊看不夠。因此，怕胖團決定將於8月10日唱進高雄，首度挑戰高雄流行音樂中心。

有過北流的演出經驗，怕胖團的團員們表示為了準備《搞砸高流》，這次他們早早就開始恢復健康的生活習慣，不但勤於運動更調整飲食習慣，也因為團員們得出色「表現」，讓工作人員都跟著一起響應，互相監督之下，大家更開玩笑地表示，鼓手老外或許有機會完成上次演出時，胖友們高喊「脫衣服」的心願，如果大家錯過這場，就真的搞砸了！

承襲北流演唱會極具動漫感主題，這次演唱會依舊會有熱血滿點的故事線，可以看到怕胖團從只留下鼻涕和眼淚的少年、一路上受傷、遇到夥伴向前行、成為真正的堅強少年並繼續一路打怪過關。然而高流演唱會將有不同於北流的驚喜內容與看點，同樣重重關卡。怕胖團高流演唱會門票將於5月5日於遠大售票系統開賣。