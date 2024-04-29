證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF之標的指數為「彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數」(Bloomberg US Corporate High Yield 1-5 Yr Ba／B 4％ Cpn Senior Index)，係由Bloomberg Index Services Ltd所編製及維護，該指數成分債為美國公司發行美元計價付息債券，並篩選信用評級介於B3／B-及BA1／BB＋之間、剩餘到期日介於1至5年之間，及流通在外餘額、票息及單一發行人上限等條件，指數規則將每月檢視是否新增或剔除成分債券，截至113年3月底，指數成分債券合計213檔。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達157檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。