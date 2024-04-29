影響所及，長興第一季營運展現復甦躍進力道，營收年增4.65％，營業利益6.09億元，年增149.66％，稅前盈餘7.07億元，年增212.13％，每股稅前盈餘0.6元。

長興認為，上半年市況將維持穩定，營運蓄勢推進。下半年旺季效應仍待觀察。

長興主營運合成樹脂、電子材料及特用材料開發，為亞洲合成樹脂、全球乾膜光阻產品及全球三大UV光固化樹脂等領導供應商之一，擁有台灣、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等25個生產基地。

長興指出，中國大陸經濟景況仍偏低迷，除了穩固市占率，也力求提升重點產品的市場競爭力，持續優化產品組合，更積極開發海外市場。其中合成樹脂、特用材料強化布局東協、印度、北美市場，乾膜光阻也計畫於東南亞擴增產能，以因應PCB產業需求。

今年東協PCB產量持續開出，長興受惠電子材料長期聚焦東協市場，配合設置產線與新產能開出，東協擴廠成果將逐步發揮，支撐營運逐步回升。

分析師指指出，今年東協PCB產量持續開出，除越南軟板因有三星與LG進駐，泰國多集中車載與伺服器多層板；馬來西亞檳城也有載板開出，帶動乾膜光阻劑需求。