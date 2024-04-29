歐洲商會「Euroview」，其中一篇專欄涉及藐視國會罪的部分。（取自歐洲商會網站）

國民黨立委擬提案增訂「藐視國會罪」，而親綠媒體報導，「歐洲在台商務協會（ECCT）...援引媒體評論此法案為荒謬（absurd）」；民進黨立委吳思瑤稱「藐視國會罪」踢到鐵板，一旦惡法通過，恐會嚇跑外商。不過，這篇專欄的原作者方恩格（Ross Feingold）向《中時新聞網》澄清，「absurd」是某個評論員的說法，投書在自由時報，後來翻譯成英文，刊登在英文台北時報；他強調，「absurd」不代表他的立場，也不代表歐洲商會的立場；他也完全沒有寫會影響到跨國企業投資台灣意願，只有寫如果通過的話，外商公司需要瞭解該法規而已。

為推動國會改革，國民黨立委傅崐萁、翁曉玲等人提出「刑法部分條文修正草案」，擬增訂「藐視國會罪」，最重可關3年、罰30萬元。歐洲在台商務協會（ECCT）近日刊登一篇專欄，指出「藐視國會罪」如果通過的話，外商公司需要瞭解該法規。

這篇專欄寫到「藐視國會罪」的部分，原文如下：

KMT legislators also proposed to criminalize “contempt of the Legislative Yuan”, similar to the criminalization of “contempt of Congress” in the United States. A Deputy Minister of Justice warned this would have a “chilling effect” on the willingness of witnesses to cooperate with the Legislative Yuan, and a commentary in Taiwan media called the proposal “absurd”.

Analysis: Multinational companies with operations in Taiwan should closely follow the status of these two proposals. If whistle-blower protection is extended to the private sector, companies will need to understand what these protections are and train employees accordingly. If contempt of the Legislative Yuan is criminalized, corporate leaders will need to understand the risks of not cooperating with a Legislative Yuan investigation or otherwise engaging in any behaviour, however well intentioned, that might anger legislators.

對此，親綠媒體則報導，「歐洲在台商務協會（ECCT）...援引媒體評論此法案為荒謬（absurd），並提醒在台外商應密切追蹤提案，因不配合立法院調查，或任何可能觸怒立委的行為，皆存在風險。」

民進黨立委吳思瑤28日認為，「藐視國會罪踢到鐵板、問題搞大了，歐洲商會都站出來示警。一旦惡法通過，恐會拖垮台灣經濟、嚇跑外商，一般平民百姓、私人企業，乃至跨國企業都無一倖免。」

而歐洲商會這篇專欄的原作者方恩格（Ross Feingold）在接受《中時新聞網》專訪時還原真相，他在專欄中白紙黑字特別標明，「absurd」是某個評論員的說法。這位評論員投書在自由時報，後來翻譯成英文，刊登在英文台北時報。

方恩格也澄清，他只是投稿人，並不是歐洲商會的員工或內部人員，因此那篇文章只能稱為「專欄」，不能說是「報告」；「absurd」並不代表他的立場，也不代表歐洲商會的立場，他甚至不知道歐洲商會的立場；且他從未說如果藐視國會罪通過，會影響跨國企業投資台灣意願！只有寫如果通過的話，外商公司需要瞭解該法規而已。

歐洲商會這次專欄的原作者方恩格律師。（方恩格提供）

《中時新聞網》與方恩格的訪談QA如下：

《中時新聞網》問：專欄是歐洲商會的立場還是你的立場？

方恩格答：個人的立場，不是歐洲商會的立場。

《中時新聞網》問：用「absurd」來形容藍營藐視國會法案，是你的立場嗎？

方恩格答：不是，是某人在自由時報和英文臺北時報投書的説法。

《中時新聞網》問：你有沒有寫，如果藍營藐視國會法案通過的話，會影響到跨國企業投資台灣意願？

方恩格答：我完全沒有這樣寫，我只有寫如果通過的話變成法規，外商公司需要瞭解該法規而已。