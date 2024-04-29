市議員曾朝榮關心職業災害保險福利，呼籲農民盡速申請農民職業災害保險。（資料照片）

台中市議會29日進行財政經濟業務質詢，市議員曾朝榮特別關心職業災害保險福利，他表示，2016年實施農民職業災害保險，農民參加職業災害保險者，只要從事農業工作每年達90天、月繳7元即可享傷病給付，但列為特定風景區的大坑卻被排除，相當不合理，要求納入，並呼籲農民盡速申請農民職業災害保險。

農業局長張敬昌表示，農民保險是針對實際務農且以農為生計者規畫的職域性社會保險，參加農保資格除自有或承租一定面積的農業用地外，也應符合「每年實際從事農業工作時間合計達90日以上」、「每年有出售自營農產品達3萬600元以上」及「無農業以外專任職業」等條件。

曾朝榮拿出統計數據說，截至2023年底，六都農民職災被保險人人數，台南市有38443人、台中市24332人居次；而台中市農職保被保險人數最多的是東勢區農會4227人、最少的是沙鹿區農會251人。該規定要求非農業區者不能參加農保，但大坑許多人務農，卻被畫為特定風景區，相當不合理。

農業局說，農民職業災害風險高，農業部2018年開辦職災保險，只要「具農保資格」、「具有實際從事農業工作的全民健康保險第3類」或「具農業生產技術能力，且以區域性從事農業生產工作」的農民，只要月繳15元即可獲得第1年每日476元的傷病給付及就醫津貼，包含門診每日50元、住院每日900元及身心障礙給付最高61萬2千元（農保的1.5倍）與喪葬津貼61萬2千元（農保的2倍）等保障。

農業局強調，市府為鼓勵農民投保，提供自負額度加碼補助一半的優惠，也就是農民每月僅需7元即可享有更高保障；去年12月起，為使實際耕作農民獲得完整的社會保險保障，中央施行「農職保加保2合1強制申請作業」，申請參加農保者即一併完成「農民職業災害保險」加保申請，農業局將輔導農會加強宣導，鼓勵所轄農民加入，並獎勵宣傳有成的農會。