1.盤後時段臺指期054今天18時16分(較開盤參考價) 下跌38.00點，為20,511點。
2.盤後時段小臺指期054今天18時17分(較開盤參考價) 下跌37.00點，為20,512點。
3.盤後時段電子期054今天18時00分(較開盤參考價) 下跌2.55點，為1,060.75點。
4.盤後時段小電子期054今天18時14分(較開盤參考價) 下跌2.30點，為1,061.00點。
5.盤後時半導體30期貨054今天17時57分(較開盤參考價) 下跌20點，為5,517點。
6.盤後時段元大台灣50ETF期貨054今天18時12分(較開盤參考價) 下跌0.55點，為158.70點。
7.盤後時段美國道瓊期貨064今天18時03分( 較開盤參考價) 下跌80.00點，為38,475點。
8.盤後時段美國標普500期064今天15時43分(較開盤參考價) 下跌6.25點，為5,141點。
9.盤後時段美國那斯達克100期貨064今天18時18分(較開盤參考價) 下跌27.00點，為17,901點。
10.盤後時段美國費城半導體期貨064今天18時18分(較開盤參考價) 下跌24.00點，為4,758點。
11.盤後時段富時100指數期貨064今天17時30分(較開盤參考價) 下跌3.00點，為8,200點。
12.盤後時臺幣黃金期貨064 結算在9,312點，（今日無成交）。
13.盤後時布蘭特原油期貨074今天17時28份（較開盤參考價）上漲10.50點，為2,858點。
資料來源：台灣期貨交易所
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。