因應全球供應鏈重組伴隨東協市場蓬勃發展，中國信託綜合證券4月再度攜手證交所前往越南，展開為期五天的臺商交流及上市招商說明會，此次說明會由證交所總經理簡立忠、中國信託證券總經理林佳興親自率隊，更邀請中信投信代表分析產業動態，吸引近百位臺資企業代表共襄盛舉。

本次為證交所今（2024）年首度帶隊至海外招商，簡立忠總經理指出，去（2023）年臺灣加權股價指數漲幅26.8％，名列亞洲第二，且交易與發行市場熱絡，全年申請上市公司逾40家，創近15年新高，證交所期許持續優化國內籌資環境、拓展資本市場能見度。林佳興總經理表示，隨中美貿易壁壘及東協經濟共同體成形，許多大型企業移轉生產基地及營運據點至越南，考量臺灣擁有多元籌資管道、健全上市掛牌制度、高本益比及交易流動性高的特性，加上證交所近年積極推動創新板，相信臺灣資本市場是企業在亞洲市場掛牌及籌資的首選平臺。

此次海外招商貫穿南、北越，瞄準臺資企業蓬勃發展的運動休閒產業，造訪多家國際知名鞋業、紡織大廠及運動用品代理商，由於中國信託投信發行臺灣首檔新臺幣計價之中國信託越南機會基金，勤於調研、掌握越南市場產業動態，獲得當地臺商熱烈迴響，本次特別邀請中信投信共同參與「前進臺灣資本市場說明會」，深入剖析全球局勢變動、當前金融市場情勢、投資趨勢等臺商關注議題，並分享臺灣資本市場優勢，駐胡志明市台北經濟文化辦事處組長張文忠及各界臺商代表蒞臨參加，現場互動熱烈。

中信證券協助外國企業加速於臺灣資本市場掛牌，壯大企業規模及競爭力，去年11月成功輔導美國矽谷人工智慧伺服器解決方案廠艾瑪斯科技控股（AMAX-KY）掛牌，今年1月更成功輔導展示架與智能電動床機構件大廠裕慶金屬股份有限公司（裕慶-KY）通過上市董事會，預計於第二季掛牌。中信證券積極拓展海外業務，主辦外國企業來臺成功上市櫃件數為市場第一，且近期主辦KY案件市值皆逾新臺幣百億元，未來將持續輔導海外企業來臺上市櫃，幫助更多潛力公司加入臺灣資本市場。