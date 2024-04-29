今年以來證券市場交易熱絡，亦使股票期貨交易需求提升，交易人可透過相同標的之股票期貨進行避險及策略性交易，使得股票期貨交易量同步增溫，根據期交所統計，個股期貨113年日均量（至3月底）為26萬6,697口，較去年同期成長60％，未平倉量亦受帶動，113年3月底未平倉量62萬2,679口，亦較去年同期成長44％，顯示交易人運用股票期貨避險、增益已日趨成熟。

期交所每季依市場狀況及交易規則檢視上市、櫃證券是否符合股票期貨標的選取標準，此次於檢視後新增群光期貨等7檔個股期貨，前揭新增檔數上市時的契約交割月份包括113年5月、6月、9月、12月及114年3月等兩個近月份及接續的三個季月份之契約，有關契約代號、保證金及契約乘數等相關事宜，可以至期交所網站查詢。

本次除增掛群光等個股期貨外，同時加掛如群益臺灣精選高息、復華臺灣科技優息等現貨交易熱絡的ETF期貨，新增標的涵蓋了近期熱門AI相關個股、高股息及債券型ETF等投資題材，交易人可多加利用。目前期交所提供之股票期貨檔數將自目前268檔增加為275檔；另除中信高評級公司債ETF期貨收盤時間為下午4點15分外，其餘6檔收盤時間均為下午1點45分。