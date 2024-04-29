需進行碳盤查登錄及查驗且直接排放及間接排放溫室氣體合計達2.5萬公噸二氧化碳當量以上的電力業及製造業，須繳納碳費，環境部29日預告碳費相關3項子法，並規畫2030年的碳費起徵門檻就下修為1萬公噸，但「高碳洩漏風險事業」提出自主減量計畫，可有0.2的「碳洩漏風險係數值」，相當於碳費打2折。

環境部以2022年盤查登陸的資料推估，約500廠需繳碳費，收費費基約1.55億公噸，占我國總排放量約54％。環境部氣候變遷署長蔡玲儀說明，排放量扣除2.5萬公噸二氧化碳當量，再乘以收費費率，是事業應繳費額，而且未來會分階段將碳費起徵門檻調降至1.5萬公噸、1萬公噸，但具體實施期程待討論。

她表示，事業單位應在每年4月30日完成前1年的溫室氣體排放量盤查登錄，5月31日前依盤查登錄的排放量繳納碳費，盼能使製造業及電力業在2030年達到減碳23％至25％國家自定貢獻（NDC）目標。

由於《氣候變遷因應法》規定，碳費收費對象透過溫室氣體減量措施，有效減少溫室氣體排放量並達指定目標，可提出「自主減量計畫」申請核定「優惠費率」，蔡玲儀指出，提出「自主減量計畫」事業可享2種優惠費率，但如果提出計畫的單位屬於「高碳洩漏風險事業」例如水泥、鋼鐵業，不能獲得2.5萬公噸扣除額。

不過她表示，考量產業低碳轉型過程需一定時間，並參照歐盟及其他國家做法，環境部針對「高碳洩漏風險事業」制定3期的「碳洩漏風險係數值」，第1期數值為0.2、第2期0.4、第3期0.6，故「高碳洩漏風險事業」提出自主減量計畫，適用的碳費公式為「排放量」乘以「碳洩漏風險係數值」乘以優惠費率。

針對第3次碳審會開會時間，環境部氣候署副署長黃偉鳴表示，仍在安排委員可出席時間，預估5月10日前可召開，會努力讓碳費2025年如期開徵。