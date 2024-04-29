相信不少家長遇上孩子生病這痛那痛，經常陷入糾結：究竟這症狀該看什麼科？衛福部宣導：18歲以下兒童及青少年，建議該看兒科！禾馨醫療自今年4月起，增設「兒科特別門診」，組織六大次專科領域的兒科醫師，包含「感染科」、「過敏氣喘」、「胃腸與營養」、「內分泌成長」、「遺傳諮詢及成長」以及「神經科」，打造專科醫師團隊，充分發揮其專責功能，讓孩童得到更精準的診治及照護，並提供爸媽最完善的諮詢與服務。

禾馨醫療自今年4月起，增設「兒科特別門診」，組織六大次專科領域的兒科醫師，打造專科醫師團隊，充分發揮其專責功能，讓孩童得到更精準的診治及照護，並提供爸媽最完善的諮詢與服務。(禾馨提供)

透過兒科特別門診，家長能在完整的診療時段中，向醫師充分諮詢寶貝狀況，進一步學習疾病預防及照護對策，亦可讓同位醫師持續追蹤孩童健康問題，同時有專屬個管師定期關懷、追蹤與照護，藉此方式除能在兒童預防保健這塊做到及早發現、及早介入，減少嬰幼童罹病率，更能做到專科及個別化的診療，為孩子量身制定專屬治療方針，並針對慢性問題提供長期的追蹤照護。

正逢換季時節，常有家長將孩童的過敏氣喘與感冒症狀搞混，或是看似簡單的咳嗽、發燒等感冒症狀，發生在孩童身上可能隱含肺炎、腦膜炎等嚴重併發症的危機。禾馨兒科特別門診感染科醫師戴君芙說明：「孩童的各種病徵皆需詳細觀察、同步參考檢驗數據，抽絲剝繭確認疾病後，再依據年齡、身高、體重等資訊來計算藥量，搭配好吞食的劑型，若評估治療需求也會適度使用抗生素治療，但抗生素並不是大人小孩通用，需要特別留意副作用及抗藥性問題，好好把關兒童用藥安全，才能讓寶貝們儘快恢復健康。」

禾馨醫療進一步表示，在兒科特別門診就能直接進行腹部超音波、X光等檢查，透過問診搭配影像報告，協助醫師判讀也幫助家長更了解狀況。在每位家長的育兒路上，嬰幼兒的腸胃狀態、孩童的內分泌系統、各階段營養需求、性早熟、身高不足等各種疑難雜症，總是擔心不完，尤其18歲前的兒童與青少年，身心皆處於發育階段，發病症狀與治療方式與成人皆有所差異，兒科特別門診組織的專科醫師團隊，從觀察到診斷、從治療到追蹤，可說是一氣呵成，幫家長們分憂解勞，讓孩子們健康成長。