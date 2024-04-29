信用卡繳稅方案陸續出爐，中國信託今年主打繳稅回饋無上限，持中信商旅鈦金卡、LINE Pay信用卡及簽帳金融卡、和泰聯名卡繳納綜所稅，可享0.1％現金、LINE POINTS或和泰Points回饋，持中華航空聯名卡或ANA聯名卡繳稅，享有華航或ANA哩程回饋，每新臺幣300元回饋一哩，依不同稅額級距，回饋率最高可達1.6％。另一方面亦推出中國信託信用卡不限卡別固定額度內最高6期分期0利率優惠。

中國信託銀行特別針對指定信用卡及簽帳金融卡祭出繳稅多元回饋，喜愛現金或點數回饋的中信卡友，刷中信商旅鈦金卡、LINE Pay信用卡及簽帳金融卡或和泰聯名卡繳稅，不限稅額皆享0.1％回饋無上限優惠，舉例來說，單筆稅額滿新臺幣100萬元，刷上述指定卡別繳稅，可獲得新臺幣1,000元刷卡金、1,000點LINE POINTS或1,000點和泰Points回饋。

偏好航空哩程回饋的卡友，可選擇中華航空聯名卡或ANA聯名卡繳稅快速累積哩程，每新臺幣300元回饋1哩。任一中信卡及簽帳金融卡繳稅單筆稅額達新臺幣1,000萬元至新臺幣1,999萬元，再加碼華航或ANA哩程6萬哩，單筆稅額滿新臺幣2,000萬元，則享華航或ANA哩程16萬哩回饋。以中華航空聯名卡繳稅、稅額滿新臺幣255萬元回饋8,500哩為例，可兌換香港單程經濟艙乙張（價值新臺幣1萬元），換算回饋率達0.39％；若以稅額滿新臺幣2,000萬元回饋6.6萬哩、再加碼16萬哩為例，加總共22.6萬哩，可兌換1張長程線商務艙來回機票及1張亞洲線豪華經濟艙來回機票（價值約新臺幣32萬元），換算回饋率最高達1.6％。

此外，中信銀行亦推出不限卡別繳稅皆可享3期、6期分期0利率優惠，另有優惠分期12期利率3.88％或24期利率6.88％的選項，今年7月31日前皆可設定分期，中信卡友可選擇繳稅回饋無上限活動或分期繳稅優惠，回饋更多元。