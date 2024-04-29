0403花蓮大地震對新北市也造成眾多災情，許多建物震損，卻因尚未劃定災區，無法申請補助，工務局長祝惠美今（29）日於議會備詢時，也因此遭民進黨議員公然說謊、藐視議會，讓她無奈表示，從未批評中央拖延，對於民代的質疑感到啞然。

祝惠美強調，震後新北市府主動行文內政部，爭取將新北市劃定為災區，至今尚未核定，致受損戶無法比照花蓮縣取得相關補助，因此才會在議會中表達「中央直接將花蓮納入災區，新北市政府是主動爭取」，但並非在批評，只是希望中央苦民所苦，盡速核定新北市為災區，使受損戶可以得到相關補助。

祝惠美表示，0403地震後，新北市政府一方面積極協助地方搶救災，一方面於4月10日主動函請內政部，核定新北市0403花蓮地震災害災區劃定範圍，主動協助受災戶向中央爭取補助。

4月23日內政部正式提供新北市震災災區劃定作業原則，並表示如符合作業原則災區劃定基準者，應於4月30日前依規定將相關資料函報內政部彙辦，因此市府於今日再次提報內政部新北市災區劃定範圍。

祝惠美感慨指出，市政於震後啟動緊急評估通報機制，會同新北市土木技師公會、臺灣省土木技師公會、新北市結構技師公會、台灣省結構技師公會、中華民國大地工程技師公會、新北市建築師公會等6大公會，派員協助民眾勘查家園受損情形，迄未停歇。

截至目前為止，市府已受理1639件民眾通報，目前統計紅單10件、黃單14件共24件，數字呈滾動式檢討中，祝惠美無奈，同仁和技師犧牲假期為民服務卻遭誣指，情何以堪。