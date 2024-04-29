眼科醫師賴麗如29日赴阿里山國民中小學義診，發現竟有國一學生近視600度還沒戴眼鏡，全校88名學生，視力不良率達到40.91％。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

眼科醫師賴麗如29日赴阿里山國民中小學義診，名為「送eye到拉拉巫雅」的活動，除檢查眼睛，還為弱勢家庭的孩子免費配眼鏡。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

眼科醫師賴麗如29日赴阿里山國民中小學義診，發現竟有國一學生近視600度還沒戴眼鏡，全校88名學生，視力不良率達到40.91％，近視率不亞於都會區小孩，呼籲家長應協助學童做好視力保健和管理。

今阿里山國中小校護詹令后協請賴麗如率護理師、驗光師團隊，帶著儀器上山為學生們檢查，這場名為「送eye到拉拉巫雅」的活動，除檢查眼睛，還為弱勢家庭的孩子免費配眼鏡。

透過檢查，賴麗如驚人發現，嘉縣中小學兒童視力不良率高達47.27％，偏鄉兒童也難以倖免，像一名國一女生已近視600度，竟能撐著不配眼鏡，還有近視700度的同學，忘了帶眼鏡到學校，竟借其他人的隱形眼鏡勉強撐著，事實上度數根本不符。

尤其檢查過程中，不少學生竟然不知道自己近視，甚至雙眼有明顯視差也不自覺，賴麗如說，這多半與讀書寫字時的姿勢有關，在眼科臨床經驗中，近視150度為臨界點，150度以下可以不戴眼鏡，但150度以上就要趕緊矯正，否則會愈來愈嚴重。

阿里山國中小校長邱獻萱說，八年級學生13人，有7人近視，實際上，偏鄉兒童使用3C產品時間不會比都會區兒童少，平常衛教就有注意宣導，但很多小朋友依舊沉迷手機遊戲，希望透過眼科醫師的警告和衛教，能讓學生有所警惕，好好愛護視力。