「高鐵屏東特定區計畫」計畫區面積約307.15公頃，以高屏溪左岸產業廊帶空間規劃及建立南部半導體S廊帶供應鏈為考量，屏縣府評估，高鐵科貿專位處特定區與既有產業園區交會處，長期應無農業使用效益，基於都市計畫完整性，應一併納入特定區整體規劃。

交通部鐵道局表示，屏東特定區開發將採區段徵收開發，面積約148.31公頃，2026年動土、2029年交地，2033年8月高鐵通車；區徵範圍以高鐵車站及高鐵相關設施範圍，以及其發展所需之住宅區、商業區、高鐵科技經貿專用區及公共設施用地等為原則，推動公共工程規劃設計及建設，吸引人口及產業進駐。

內政部表示，本案在去年7月送進內政部，經三次專案小組審議後，已依政院社宅留地政策要求非六都整開區須留設3％社宅儲備用地，將可提供617戶以上社宅；據屏縣府規劃，本案推估未來居住人口約1.5萬人，計可容納人口共計21,733人，可滿足產業進駐與衍生人口。

計畫將採分期分區方式開發，第一期為已完成開發審議許可的已發展區為主，範圍包括屏科園區、屏科產業園區擴區等，第二期則是由特定區計畫指定開發的地區，包括高鐵站區、維修機廠、周邊住商及公共設施等用地。

同時，計畫將配合雙鐵共站、科學園區、科技產業園區擴區需求，劃設高鐵科貿專，作為周邊產業需求及生活機能擴充腹地。交通部說明，未來屏東特定區將成為高鐵、台鐵交會轉運樞紐外，區內還有經濟部屏東科技產業園區擴區案、國科會屏東科學園區，以及屏縣府的屏東國際棒球場，揮聚集經濟綜效打造「屏東智慧新都心」，有望帶動屏東整體區域發展。