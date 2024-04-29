寬量國際(QIC)創辦人暨執行長李鴻基今(29)日指出，經過10多年的洗禮與淬煉，成功的台灣新興生技公司正引領新一代生技醫藥公司進入「第三波浪潮」，預期台灣資本市場將迎來新一波生技公司上市櫃熱潮，從技術創新、蓄勢待發的上市櫃潮與有目共睹的資本市場表現，台灣生技產業將成為國內外投資人聚焦板塊。

QIC於29日舉行第二季媒體說明會，QIC策略長谷月涵(Peter Kurz)指出，台灣生技指數持續超越香港與美國，從2020年以來台灣生技指數表現亮眼，漲幅達62％，相較之下，美國那斯達克生技指數3年多來僅上漲14％，香港恆生生技指數則是下跌42％，近乎腰斬。台灣上市櫃興櫃生技公司總市值也從2019年的230億美金成長到2023年底的430億美金，營收則從2019年的71億美金攀升到2023年的97億美金。

谷月涵指出，台灣生技指數受惠於個別公司表現亮眼，完成海外授權、成功拓展海外市場、併購有成及新產品進展順利，表現因而超越大盤。國際機構投資人過去對台灣生技業認識不深，但在香港與中國資本市場長期表現疲軟下，台灣成為目光轉移焦點。

QIC資深顧問王冠然指出，台灣生技醫藥產業第一波浪潮出現在2008年前以學名藥為主的老牌大廠，第二波浪潮則發生在2009至2019年多點開花的新興生技公司，目前新一代生技新藥公司正式進入「第三波浪潮」。

王冠然分析，第三波浪潮的生技公司有兩項特點。首先，台灣新生代的生技公司對於新技術與新治療形式的接受度很高，在技術創新上不但與世界接軌，而且接收創新治療形式的速度非常快。

第二是，2008年以來上市櫃生技公司由35家成長至133家，但近5年來上市櫃速度逐漸放緩，相較之下，興櫃生技公司家數則有明顯增長，目前已達99家，由於興櫃可以視為上市櫃的前哨站，可以期待台灣資本市場將迎來新一波生技公司上市櫃熱潮。

李鴻基表示，寬量國際4月至17日在新加坡舉辦第15屆Taiwan CEO Week投資論壇，與會的24家公司中有6家是生技公司，包括3家新藥開發公司、2家醫療器材公司以及1家生技保健品公司，國際機構投資人對於台灣新藥開發的思路與技術印象深刻，也認為台灣醫療器材公司的創新營運模式極具潛力。寬量國際將在6／2至6／13舉辦「QIC生技醫療線上論壇(QIC Healthcare Forum)」， 將邀請香港、新加坡、美國及歐洲等地投資人，與台灣生技醫療公司進行對接。