北部一所國立大學爆性侵疑雲，一名女學生本月20日深夜，前往警局提告教授性侵，並透過友人在社群發聲指控，教授會頻繁深夜傳訊息對她性騷擾，並指稱日前教授語帶威脅，要求女學生到學校研究室找他討論文後，竟將女學生強拉進研究室裡的小房間性侵得逞，還問「可不可以有下一次」。新北市警察局證實案件偵辦當中，經傳喚涉案教授但未到案。不過這名遭指控的教授卻透過臉書發文「沒有做的事情，別想誣賴在我身上」。

據了解，該名女大生已於20日晚在律師陪同下到警局提告，檢警目前已介入偵辦，校方也已經召開過性平會調整教授工作。女學生的友人25日在網路社群「Dcard」發文指出，該名教授擔任學生的指導老師，未料卻頻繁受到教授深夜性騷擾，並指稱日前教授語帶威脅，不繼續教她的小論文並讓她以後混不下去，4月份要求女學生到學校研究室找他，討論完論文後，竟將女學生強拉進研究室裡的小房間性侵得逞。

女大生不堪受到長期騷擾與疑似遭受權勢性交，終於讓她忍不住崩潰，哭著跟朋友訴說親身經歷，女大生友人PO文並貼出報案證明單，還說女學生因此事一度有輕生念頭，希望大家可以關注狼師議題，事件才因此曝光。

女大生已於20日晚在律師陪同下到警局提告，檢警目前已介入偵辦，大學校方也已經召開過性平會調整教授工作。不過，警方通知當事教授未到案，教授則在臉書發文稱「沒有做的事情，別想誣賴在我身上」。

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