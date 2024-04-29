台南地檢署26日偵結力暘能源涉嫌官商勾結違法解套小二甲禁令案，並分依貪污、偽造文書等罪嫌，將經濟部能源署組長林文信、前台南市政府經發局長陳凱凌等人起訴。國民黨立委賴士葆質疑，讓人失望的是原本市府員工作證說「經發局長陳凱凌指示此案是上級交辦」，但是在起訴書中這個關鍵的字眼蒸發了。可以預知的就是確保切割所有上級，辦案不會向上延伸，直批這樣打蒼蠅不打老虎的司法偵辦不會讓人民信服。

賴士葆今(29日)在臉書發文痛批，台南光電弊案起訴的時間挑在選後，新聞發布的時間選在週末，這些都是精心設計的，為要降低弊案醜聞的打擊力道。讓人失望的是原本市府員工作證說「經發局長陳凱凌指示此案是上級交辦」，但是在起訴書中這個關鍵的字眼蒸發了。可以預知的就是確保切割所有上級，辦案不會向上延伸，「這樣打蒼蠅不打老虎的司法偵辦，不會讓人民信服！」

賴士葆提到，去年陳凱凌坦承接受性招待、涉貪、被判刑8年。這次圖利廠商不法利益高達91億的光電弊案，被求處重刑的力暘集團總裁古盛煇是行政院顧問，向政府施壓，透過台南市府顧問郭再欽安排見陳凱凌等高層，古聖煇要求此案應採聯合審查並要加快速度，官員言聽計從，甚至打通關節到經濟部能源署組長林文信，林與陳凱凌共同推動解套方案，將古盛煇未達2公頃的非都市土地變更作太陽光電使用。

「從這些犯罪結構可以看到綠色執政中央地方一條鞭，共同濫權踐踏公權力，逢迎廠商需求，協助其獲取暴利！」賴士葆直言，台南被稱為黑金的故鄉，光電利益龐大驚人，讓官商垂涎覬覦，甚至不惜結合黑道。在發展綠能的政策之下，數不清的農林漁的產地都被掠奪。

賴士葆質疑，這次光電案起訴只是綠營官商勾結的一個縮影，未曝光的不知凡幾，然而儘管88槍擊案、爐渣案和光電弊案黑影幢幢，此外，議長選舉億來億去的賄選情節堪比黑道，綠色永續執政的態勢無法撼動，「選民明知綠色執政吃銅吃鐵，還是讓他繼續執政？」