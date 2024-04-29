26日由古亭國小教務處主任鄭立群與6年級導師們，帶領學生DIY青梅糖漿，鼓勵學生能透過地震事件去同理、同感，實際表達關懷的成長。（台北市教育局提供／劉瑋晴台北傳真）

台北市古亭國小6年級準畢業生原花蓮畢旅，因0403大地震緣故取消，然而台北近日餘震不斷，也讓6年級生更能感同身受花蓮學生的內心不安。古亭國小校內6年級師生，用正當季的野生青梅親手DIY，製作成100罐的青梅糖漿，由校長邢小萍主動聯繫花蓮縣中正國小校長李國明，約定5月中旬北上古亭國小，正式接受來古亭國小的祝福。

為傳遞對花蓮同儕的友好關心，古亭國小6年級生於畢旅後，26日由教務處主任鄭立群與6年級導師們，帶領學生DIY青梅糖漿，鼓勵學生能透過地震事件去同理、同感，實際表達關懷的成長，古亭國小家長會也以實際行動支持，於短時間內齊備所有DIY材料，支持此次立意良善的機會教育。

校長邢小萍全力支持學生並主動聯繫花蓮縣中正國小校長李國明，轉達6年級學生們想透過這樣的方式傳遞給花蓮同儕小學生，並且與校長李國明約定於5月中旬北上，用最直覺的方式鼓勵，期待再訪花蓮的那一日。

古亭國小學生喻鎔表示，相較於花蓮的小朋友們，他們幸運多了，所以他更要懂得知足感恩。祝福花蓮的小朋友可以免於餘震的恐懼。另一位學生善茵說，祝這些被地震所波及的人們，能不被災難擊敗，挺過這艱難的時光。