西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）經過5天的思考後，決定繼續擔任總理，領導西班牙。他認為自己的妻子葛梅茲（Begona Gomez）遭到不實指控。

BBC報導，桑傑士自 2018 年以來一直執政，但是在上星期，在法院對桑傑士的妻子腐敗指控展開初步調查後，他第一時間先取消所有官方活動，表示自己會思考去留。在經過5天的思考後，他認為這些指控，都是右翼媒體策劃的政治攻詰，他會與妻子一起面對，但不會先示弱。

他上星期先停止公開活動的決定，甚至讓他自所屬的社會黨（PSOE）的人士感到驚訝，以為他可能就罷官。

但是，情況不久後就出現改變，因為對總理夫人的指控，是來自「乾淨的手」（Manos Limpias）組織所提出的，而該組織的領導者，是與極右翼分子伯納德（Miguel Bernad）有聯繫，簡單的說，可信度存疑。

上周四，馬德里檢察官就表示，此事實在缺乏證據，呼籲司法單位擱置調查，因為它們是基於網路報紙的報道，而且其中一篇已被證明是錯誤的。