麗寶集團首度在麗寶樂園渡假區舉辦兩天一夜的ESG企業日，這次企業日以「建築永續 美麗寶島 綠能減碳 地球共好」為主題，活動當天包含全體員工一同宣示2050年達到淨零排放，也首次召集員工拼出麗寶集團的外圓內方LOGO，並透過團體競賽遊戲凝聚員工向心力。麗寶集團董事長吳寶田宣布大舉徵才，期更多人才加入幸福企業。

活動結合ESG 主題，除了報到方式無紙化、鼓勵全體員工自帶水杯環保愛地球落實 ESG 理念之外，也邀請到環境教育學者葉欣誠分享從SD、SDGs到ESG概念。

這次的企業日完全由員工自發統籌，吳寶田表示，集團創立將近45年第一次舉辦企業日，感謝員工多年來的努力付出，這次的趣味活動競賽看到大家的向心力，努力為團隊爭取榮譽，都展現出麗寶人的特質，同時公司也正式補助成立運動社團，包含自行車路跑社、登山露營社、羽球社等等，鼓勵員工保持運動、重視身體健康。此外，麗寶集團也規劃了名人講堂，邀請義大醫院院長杜元坤分享音樂與醫療的人生交響曲，杜元坤不只是成功的骨科醫師，也是一位小提琴手，甚至是一位慈善家，經年累月為社會無私奉獻的精神，值得效法。

另外也邀請到環境教育學者葉欣誠分享營建業ESG與淨零之路，強調ESG的核心概念是「人類的永續發展」，營建業可透過提高建築物的能源效率，從設計、建材與工程端導入減碳、綠色能源與循環經濟來達到與地球共好的願景。

創立於1980年的麗寶集團，已經多年獲選為幸福企業。集團旗下的建設及營造公司今年也大舉徵才，歡迎優秀人才的加入。

麗寶強調，公司都有完整的福利及員工在職訓練，包括基本的生日、結婚、喬遷等禮金祝福，連員工配偶生產都能獲生育禮金，同仁進修也有獎勵，每年還有健康檢查、尾牙春酒，甚至以及國內外員工旅遊，目前建設公司開出建築繪圖、規劃專案等職缺，而營造部分也有建築工程師、機電工程師、營建工程師等工作機會，期待有更多的人才加入麗寶集團大家庭！