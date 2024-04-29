大陸經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》在2011年開播至今仍受到大批觀眾喜愛，電視台或YouTube頻道都會不時重播，每每播出總能掀起討論。怎料，最近陸網瘋傳有鈕祜祿氏後人不滿熹貴妃角色設定，舉報該劇讓全擔心會被下架；沒多久有版權方闢謠，回應不會下架《甄嬛傳》讓全網鬆了一口氣。

綜合陸媒報導，微博上一則消息「多方回應『甄嬛傳』是否下架」衝上熱搜，內容是網上傳出因《甄嬛傳》中孫儷飾演的女主角熹貴妃，劇情中她是皇帝的妃子卻有與果郡王萌生感情的情節，導致鈕祜祿氏後人舉報，要求下架整齣劇；消息曝光後，讓許多劇迷都很擔心，再也看不到神劇。

出品方之一東陽花兒影視文化有限公司的工作人員26日回應，不知道此事，需要去核實一下相關情況；之後最早購入《後宮甄嬛傳》網路版權的樂視在28日發聲闢謠，表示網傳《甄嬛傳》被舉報是謠言，不會下架《甄嬛傳》。

《甄嬛傳》的導演鄭曉龍去（2023）年底才透露，正在重新整理當年刪減的素材，有望播出完整版的《後宮甄嬛傳》，讓許多粉絲都很期待；但至今還沒等到完整版就爆出恐遭下架的消息，難怪會掀起網友熱議。