壯壯（沈立心）是樂天桃猿啦啦隊團長，過去曾在《全明星運動會4》中擔任女隊長，亮眼的表現收獲不少粉絲；近期她宣布前進南韓加入職業足球隊「水原足球俱樂部」成為啦啦隊成員，也是台灣啦啦隊首位外援成員，不過此舉疑似就讓酸民認為壯壯是「潛水團長」，對此她忍不住發長文回應了。

壯壯28日發布限時動態，坦言不喜歡解釋，更想專注在工作上，好好磨練不足之處、接受大眾的批評，身為應援團長的她解釋上場的場次是由球團安排，一年主場賽事如果有60場，合約規定她只能出場30次，如果分為上下半季，各為15場，從2021到2023年合約都沒有變過，她也沒有違約，出場次數從來沒有不足：「我不曉得一直說我潛水、不出席的團長，這個言論到底是從何而來」，壯壯透露不知道該怎麼辦，「公開我的薪資表（證明）嗎？」

壯壯表示工作很敬業，從沒有違約。（圖／壯壯Instagram）

壯壯坦言有時會感到無力。（圖／壯壯Instagram）

她表示多去也不會加薪，出席次數從以前到現在都沒有變過，至於能不能出國應援也不是她說了算，是要台灣球團決定，至於不去客場，還被發現常常出國遊玩，壯壯無奈解釋是花自己的錢，在工作之餘去看世界，只要時間允許她也有去客場熱情支持，這些事情被拿出來作文章，她吐露心情：「我也感覺到很無力」。

壯壯分享甜美自拍。（圖／壯壯Instagram）

而壯壯發洩完後也鼓勵自己打起精神，抵達韓國後曬出與當地飲品的自拍，氣色相當好，讓許多粉絲放心。