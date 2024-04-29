403花蓮發生芮氏規模7.2主震，後續超過千起餘震，造成不少屋損，內政部國土管理署今（29）日表示，聽聞有仲介業者前往災區，想以低價向災民收購房地，提醒受災民眾切勿輕易出售或讓渡相關權益。
國土署表示，0403及0423地震過後，花蓮縣截至目前為止已拆除的危險建築物或圍牆、建築裝飾等共計10件，另有3件拆除中及2件待拆。
國土署說，有關災區建築物毀損評估工作，建築師及專業技師能依照民眾請求持續進行評估中，中央也正與賑災基金會研議補助住戶重建費用，原則將以建物重建價格為基準，並訂定上限為原則，以減輕重建戶負擔。
國土署提醒受災民眾，現為重建及復原的階段，各項補貼措施將逐一實施，因涉及自身後續請領權益，請勿輕易出售房地或讓渡相關權益。
國土管理署補充，為加速辦理震後毀損建築物及家園重建工作，將成立專案辦公室進駐，就近、就地給予受災民眾有關居住安置、危老重建或都市更新等支持，以加速落實各項復原工作，讓受災民眾能早日恢復安定生活。
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