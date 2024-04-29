17位國民黨立委結束訪陸行程，帶回大陸對兩岸旅遊、農產品開放等善意。對此，前立委郭正亮29日就表示，「你真的認為中國大陸會只有福建可以來台灣旅遊嗎？大陸會搞到這個程度嗎？搞不好他也是無可奈何，現階段只能從福建先開始，只有到馬祖」，郭正亮更回憶，「事實上去看蔡英文的歷史就清楚了，2016蔡英文上任，520之後演講沒過關，大陸讓蔡英文補考，結果也沒補考沒過關，2018就沒了」，引發討論。

郭正亮29日在政論節目《新聞大白話》中表示，「事實上中國大陸會願意，因為傅崐萁去釋出部分的利多，你真的認為中國大陸會只有福建可以來台灣旅遊嗎？大陸會搞到這個程度嗎？搞不好他也是無可奈何，現階段只能從福建先開始，只有到馬祖」，郭正亮指出，「事實上去看蔡英文的歷史就清楚了，2016蔡英文上任，因為那上半年還是馬英九執政，所以那一年大陸遊客還蠻多的，2016年520之後演講沒過關，大陸讓蔡英文補考，所以2017還有部分旅客，結果也沒補考沒過關，2018就沒了」。

郭正亮坦言，「所以我講白了就是，如果都要用政治來上綱、上線，很可能傅崐萁把兩岸旅遊的議題帶回來，接下來賴清德政府又堅持一定要海基會、交通部對談，不然不行，不能開放，如果要這樣搞不好又沒了，是不是這樣？我不知道」。

郭正亮最後強調，「但我可以確信接下來，民進黨政府如果是堅持這樣的立場，那就是沒了，就看要不要考慮到兩岸旅遊很重要」。