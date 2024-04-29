吳大任認為，台積電對半導體看法保守，主因美國今年消費轉弱的情況比預期再差一些，可能對台灣第2季以後的出口產生比較大的影響，再加上中國大陸半導體產能增加，後續恐有過剩隱憂，即便是台積電，也有成熟製程要面對殺價競爭的問題，不利營收獲利成長。

在AI應用方面，台積電雖受惠AI廣泛運用的需求，也是未來的希望，可望增加更多收益，但在整體營收占比有限；吳大任評估，歐美消費難以好轉的情況下，半導體在今年、甚至明年可能都會比較辛苦。

4月CCI六項分項指標全數下滑，包括「投資股市時機」、「家庭經濟狀況」、「國內經濟景氣」、「國內就業機會」、「國內物價水準」和「未來半年購買耐久財時機」。若從絕對水準來看，6項指標中，僅「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

其中，「投資股票時機」月減38.76點最多，降至24.65點。吳大任分析，本次調查期間在4月18日至21日期間抽樣電訪，涵蓋了台積電法說會釋出的保守訊息，19日台股重挫大跌，盤中再發生中東戰火升溫等影響，近日台股回升未反映在調查，但整體來看，重挫的兩大因素未解，後市仍有壓。

在國內方面，民眾消費信心也受到花蓮地震衝擊，吳大任指出，403強震至今餘震不段，可能持續影響2個月以上，近期內需消費恐會有短暫反轉現象，主因安全顧慮考量，民眾會減少前往山區景點，對國旅、餐飲等內需消累衝擊明顯。

整體經濟狀況來看，吳大任指出，現階段較有疑慮的仍是出口表現，這部分取決於全球經濟表現，並非台灣單獨可以決定；美國消費差於預期、第1季的經濟成長低於預期，也可能對台灣第2季以後的出口產生較大影響。