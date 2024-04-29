新光三越台北信義新天地A8 B1「得正」，飲料茶味濃淡可自行挑選，吸引許多嗜茶愛好者。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A4 B2將於五月進駐「COMEBUY TEA」，將手搖飲與精品現萃結合。（新光三越提供）

手搖杯品牌進駐百貨美食街愈來愈多，手搖飲除了是上班族面對下午精神的「續命神藥」，也是假日遊逛顧客的必買商品，百貨業者觀察，尤其信義區上班族更喜歡「咀嚼系」的加料手搖，杏仁凍、珍珠等系列都是上班族最愛。

新光三越台北信義新天地是信義區的飲料一級戰區，包含龜記、五桐號、得正等現在最熱門的手搖品牌，尤其A8 B1在新開幕IKIGAI燒肉、BLAH BLAH Bar自助調酒吧後，帶動年輕人與上班族前往朝聖，來客較以往成長至少3成，光是B2的手搖飲品牌每天就賣出近2000杯。

新光三越台北信義新天地發現，信義區上班族更有「點茶趨勢」，加料手搖幾乎都是各品牌的招牌品項，不論是五桐號的杏仁凍五桐茶、得正的芝士奶蓋系列、春芳號的玉荷青蘆薈蜜、日日裝茶的虎糖珍珠厚奶、翰林茶館的熊貓珍奶等，皆為櫃上的銷售冠軍，也是「咀嚼系愛好者」的首選。

新光三越台北信義新天地A11 B1「日日裝茶」新開幕，開發多款咀嚼配料。（新光三越提供）

4月起陸續也有手搖新品牌加入新光三越信義新天地，如A11 B1進駐以手炒虎糖等配料，也是咀嚼控力推的「日日裝茶」，招牌是虎糖珍珠厚奶，為櫃上熱銷冠軍，即日起至5月1日，於新光三越App線上扣100點，可免費兌換乙杯65元茶飲。A4 B2則有將於五月將登場的「COMEBUY TEA」，此次開出的全新店型，將手搖飲與精品現萃結合，所有茶飲都是從後方取出的茶葉現磨，透過萃茶機直接沖泡，還能調配喜歡的配料，產生屬於自己口味的獨家混搖。