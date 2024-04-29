2024年全大運相關賽事已陸續展開，爆發選手疑似食物中毒事件。主辦的台灣體大今晚證實表示，陸續有政治大學選手9人、文化大學1人共10人陸續發生不適，經醫院診斷為急性腸胃炎，已協助照料學生並送醫，另通報台中市衛生局，衛生局已於今天派員到飯店稽查，將請飯店停餐2日，飯店亦將請環保公司做廚房清消。

2024年全大運將在5月4日舉行開幕儀式，相關賽事已陸續在台灣體大及中部大學院校場地展開。據了解，參賽各校自行安排選手住宿，政大及文大選手都投宿雙十路1家旅館，日前相繼傳出選手食用飯店提供餐點而發生疑似食物中毒事件。

台灣體大指出， 4月27日下午有政治大學2名選手至全大運醫護站表示，從早上持續嘔吐，到站時臉色蒼白，醫師檢視後給予藥物及問診，後續症狀加劇，經送至中國附醫治療，經醫院診斷為急性腸胃炎。

台灣體大說，4月28日陸續有學生出現類似症狀，政治大學並反映，同住的文化大學學生亦有相同狀況就醫。校方獲知，除協助照料學生並送醫外，另通報台中市衛生局協處。

至於有選手投訴媒體指稱，選手抱病參賽，遭判處「消極比賽」而喪失參賽資格，台體大表示，經初步了解，尚未查有選手因而喪失參賽資格，對於涉及選手權益情事，主辦單位都會依照相關規定處理。

據了解，衛生局29日派員到飯店稽查，將要求飯店4月30日及5月1日停餐2天，飯店將請環保公司做廚房清消。

台灣體大表示，校方承辦全大運，有關工作人員便當招標評選符合HACCP廠商承攬，廠商及協力廠商名單事前即通報台中市政府衛生局，並召開多次履約管理會議，責成承包商商配合市府食安處規定，並要求使用食材均應符合食品安全追溯追蹤系統。