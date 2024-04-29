獨立就要上戰場？ 曹興誠：年輕人就該為國家犧牲 @ChinaTimes #曹興誠 #戰場

聯電創辦人曹興誠今（2024）年1月11日出席「2024全球華文自媒體台灣大選觀選團」，遇到一位媽媽激動問「請問如果獨立的話，小孩子要上戰場嗎？」曹興誠回應「年輕人該為國家犧牲的時候，就應該犧牲」！這段影片被轉載至YT短影片，並創造156萬次點閱。但不少網友留言反批，辛苦養大孩子，竟要為台獨犧牲，我生小孩幹嗎？

曹興誠的「年輕人犧牲說」引發網友熱議和撻伐。（圖 / 擷取自YouTube）

曹興誠的「年輕人犧牲說」引發網友熱議和撻伐。（圖 / 擷取自YouTube）

根據《民視》報導，曹興誠今年1月11日參加活動時，遇到一位媽媽激動問「請問如果獨立的話，小孩子要上戰場嗎？要讓我們年輕人上戰場嗎？」曹興誠回應：「年輕人該為國家犧牲的時候，就應該犧牲」。婦人追問，「可以現在保持和平就好啦？」曹興誠則反問「保持和平每年台灣死多少人妳知道嗎？」

這位媽媽接續問「你知道上戰場死多少人嗎？」「你希望我們年輕人上戰場？為何不能保持現狀？」曹興誠表示，知道台灣現在自然死亡多少人？並直言：「妳不懂、妳完全不懂」。這位媽媽質疑，「為什麼因為你們要獨立，我們就要打仗？你為什麼不回答我這個問題？」此段影片被轉到YT的短影音，目前觀看紀錄創156萬次！

但此影音也創下約八千多則留言，其中不少人開罵，表示曹是有錢人，一旦開戰可逃得掉，此言「別人小孩死不完」；也有人說，不管是中共還是藍綠白，說出「年輕人就是該被犧牲」的人，都極其惡劣；也有人直言，養大孩子後為台獨犧牲，沒道理；「老人和年輕人都不應該隨意犧牲！和平不好嗎？」、「別人想不犧牲呢? 曹興誠憑什麼幫我決定」、「所有戰爭叫囂都是來自那些不上戰場的人」。