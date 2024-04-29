福建海警14603艦在金門附近海域開展常態化執法巡查，對金門海巡隊PP-10083艇喊話。（影音截圖）

據「中國海警」微信公眾號29日消息，「4月29日，福建海警在金門附近海域依法開展常態化執法巡查。」

消息稱，4月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

除了文字，這則訊息也包含一則42秒的影音短片，影片一開頭，是一艘中國海警14603艦，艦上官兵以普通話、閩南語喊話稱：「10083，你船行動已嚴重威脅我航行安全，請規範航行，否則由此引發的一切後果，由你船承擔。」影片畫面中，則出現金門海巡隊PP-10083艇。

自從214金門撞船事件發生後，大陸方面否認金廈之間畫有禁限制水域，三月份由福建海警局的海警14608艦、海警14604艦、海警14603艦及直屬中國海警局第二局的海警2203艦、海警2202艦組成的艦艇編隊在金門海域執行巡查任務，並罕見公佈了海警艦艇編隊的巡查執法航線，其中一個海警艦艇距離金門西南方3.2海浬，一個艦艇距離金門東南方3海浬。

如今福建海警船再次開到金門附近海域開展常態化執法巡查，似在提醒蔡英文政府和即將上台的準總統賴清德，「金門214撞船事件」尚未結案，必須給陸方一個交代。

事實上，大陸文旅部28日公布開放福建民眾至馬祖旅遊，卻沒有包括金門，國民黨金門縣立委陳玉珍直言，就是因為受到「金門214撞船事件」影響。

準總統賴清德520就職前夕，大陸官方對台政策軟硬兼施。近日除文旅部釋出開放局部旅遊、海關總署恢復台灣文旦柚進口等善意，也實施M503及W122、W123航路，對聚碳酸酯徵收反傾銷稅、福建海警船至金門海域開展常態化執法巡查等硬的一手。