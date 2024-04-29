逸達創辦人暨董事長簡銘達表示，我們正在積極打造首創及最佳口服創新藥MMP-12抑制劑及ALDH2活化劑產品系列，憑藉涵蓋多個治療領域的多元化產品組合，我們準備應對各種未被滿足的醫療需求。

逸達第一篇海報標題為「一項多國2期、隨機、雙盲、安慰劑對照、多劑量臨床試驗，旨在評估FP-045，一種醛去氫酶活化劑，在間質性肺病引起的肺動脈高壓患者中的安全性和有效性」，將說明與肺高壓和間質性肺疾病領域的臨床專家合作FP-045 Windward二期臨床的試驗設計。

另一篇海報標題為「aderamastat（FP-025），一種選擇性MMP-12抑制劑，在家塵蟎過敏性輕度氣喘和嗜酸性白血球增多患者中對過敏原誘發呼吸道反應的影響」，係逸達與荷蘭氣喘與胸腔科領域的臨床專家合作的研究結果發表，聚焦於評估aderamastat口服多劑量在過敏原誘發氣喘反應的氣喘患者中的主要療效結果。

逸達臨床開發資深副總經理Bassem Elmankabadi指出，WINDWARD二期臨床試驗旨在評估FP-045在PH-ILD患者中的安全性、耐受性以及療效。基於FP-045對肺動脈壁厚度的非臨床藥理學數據的作用機制和證據，我們對ALDH2活化對於PH-ILD患者的治療前景十分樂觀，並且很有信心該項研究成果將使FP-045在這類高度未滿足的患者群中的未來開發和申請藥證有所助益。

逸達醫務長李怡聖強調，很高興有機會在這個重要的國際年會發表之前公佈的 FP-025（aderamastat）二期臨床概念性驗證的正向分析數據。這些數據強力支持 MMP-12在導致氣喘和其他間質性肺病的關鍵發炎反應途徑的作用機制。透過此二期臨床試驗，目標是確保aderamastat耐受性良好，並且在人體中抑制 MMP-12與文獻上MMP-12 之單核苷酸多態性（SNP）數據、人體表現數據，以及動物藥理學模型相符。逸達對於MMP-12 在免疫纖維化疾病，特別是在肺部方面扮演的角色和重要性充滿信心。