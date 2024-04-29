美國與中國大陸的貿易戰也有得利者，那就是墨西哥。隨著美國供應鏈與中國大陸脫鉤，墨西歌的製造業正在蓬勃發展，或許是這個中美洲國家難得的發展機遇。

CNN報導，對於經歷過疫情時代供應鏈混亂，以及地緣政治不確定性，選擇減少對中國大陸貿易依賴的公司來說，墨西哥就成了具有吸引力的生產基地。而且對美國企業來說，墨西哥距離還更接近，更靠近美國市場，也能減低運輸成本。

高盛拉丁美洲經濟研究主管拉莫斯(Alberto Ramos)在接受CNN採訪時表示，隨著全球供應鏈的重組，近地外包成為顯學，這使得墨西哥的製造業有機會獲得長期發展。

拉莫斯表示，墨西哥和中國大陸多年來一直在爭奪的美國製造業市場，但在中美關係不斷變化的情況下，墨西哥現在佔了優勢，據高盛的資料，2023 年墨西哥對美國的貿易額就已經超過中國大陸，成為對美國的最大出口國。

美國商務部4月4日公佈的貿易數據顯示，今年2月份美國，從墨西哥的進口量持續增加。與 2022 年相比，2023 年中國大陸對美國的出口量下降了20%。

美國貿易代表凱瑟琳•戴(Katherine Tai)表示，過去美國的經濟過度依賴中國製造業，導致美國的經濟與中國大陸高度綁定，在經濟學角度來說是極其脆弱的。

分析師認為，儘管美國政策希望減少對中國大陸的依賴，並為美國貿易創造更大的彈性，但這當然也會引發中國大陸的反抗，過程可能很棘手。事實上，中國大陸可能會努力拓展新管道以避免美國關稅，而這裡說的管道，仍然是墨西哥。

對美國來說，墨西哥成為美國的主要汽車生產基地。包括通用汽車、福特、史特蘭提斯等近十家汽車公司，在墨西哥設廠。這也使得幾乎每家美國汽車製造商，開始依賴墨西哥的零件，因為這些零件比美國製造的零件便宜得多。但是這些零件，可能兜來傳去，還是中國大陸生產。

汽車需要數以萬計的零件，這些零件可以在許多地方製造。據海運和市場情報網Xeneta，雖然墨西哥製造業正在增加對美國的出口，但中國企業也可能會利用墨西哥，作為避免美國對中國商品徵收關稅的秘密通路。Xeneta 分析的貨櫃貿易統計數據顯示，1 月從中國到墨西哥的海運貨櫃出口量年增近 60%。

Xeneta 首席分析師山德(Peter Sand )在一份研究報告中寫道，中國對墨西哥的出口激增表明「我們所看到的貿易成長，可能是由於進口商試圖規避美國關稅造成的。」

穆迪分析公司四月的一份報告稱，雖然墨西哥的製造業產出有所增加，但在該國境外製造的商品，也會增加產量。

標準普爾全球市場情報國家風險分析表示，墨西哥對美國出口的成長，「與墨西哥從中國大陸的進口同步成長，而且幅度大致匹配。」

這件事也被美國政客所發現。在國會山，中國大陸鋼鐵業可能利用墨西哥為管道，逃避美國關稅。拜登政府宣布，正在與墨西哥政府合作，防止中國和其他國家，透過美國從墨西哥進口鋼鐵和鋁來逃避美國的關稅。

美國總統拜登和他的挑戰者-前總統川普都支持「重振美國國內製造業」，但他們對如何實現這一目標存在分歧。

拜登最近在匹茲堡告訴鋼鐵工人，美國政府應該考慮對中國大陸鋼鐵徵收3倍關稅。川普則提議，如果他重返總統寶座，可能會對中國大陸商品徵收 60% 的關稅。

分析師表示：「由於兩位美國總統候選人，都在爭奪汽車工業所在的中西部搖擺州，因此美、墨、中三方貿易問題，只會變得更加嚴重。」

但不管如何，墨西哥成了三方角力的最大獲益者，現在的局面正在為墨西哥製造業創造長期機會。