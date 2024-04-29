北士科園區T17、T18地上權，遭質疑圖利財團新光人壽，更引爆前後任台北市長柯文哲、蔣萬安戰火。針對台北市議員游淑慧揪出三大疑點，，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今(29日)反嗆游淑慧張冠李戴、惡質操作，根本為自家市長蔣萬安護航，「沒有下限、沒有道德」。游淑慧對此強調，議會早就開始質疑北士科和京華城案了。她質疑，難道害怕這幾個案子跟前副市長黃珊珊牽扯得比較深？相較之下她還是比較相信柯。

游淑慧今(29日)在臉書發文提到，陳智菡主任受訪時痛批她：一直抓著京華城跟北士科猛打，是腦子裡只想著選舉，根本在為蔣萬安佈局？「不要東拉西扯！唉，選舉是去年……一直還在滿腦子都是選舉的人是妳吧？一，她不知道議會早就開始質疑北士科和京華城案了嗎？看看議會記錄，我從2021年就質詢北士科，而京華城則是民進黨選區議員許淑華提出的疑點，難道她也在幫萬安布局？」

「二，查柯文哲的案子和蔣萬安的連任有什麼關係？莫非柯文哲要再回來選一次台北市長？」游淑慧質疑，還是不打自招，害怕這幾個案子跟黃珊珊牽扯得比較深，怕最後查到她身上？「老實說，相較之下我個人還是比較相信阿北的，但另一個……不好說。」

游淑慧強調，民眾黨透過私下帶走、或議員索資，手上有用不完的公文、音檔可以丟出來，就事論事，不用謾罵。相較柯文哲之前一手操作的五大案……議會這次是藍綠白三黨組成專案調查小組，一定是有多少證據說多少話。不需此刻就氣急敗壞、惱羞成怒。

游淑慧直言，民眾黨罵天罵地，但到現在還是沒人敢回答：北士科潛在投資人訪談到底有沒有元大人壽？「是誰說謊？選擇性回答？避重就輕？」