中華信評認為，台泥在將土耳其的OYAK Cimento Fabrikalari Anonim Sirketi與葡萄牙的Cimpor Portugal Holdings SGPS S.A. 合併至其財務報表後，將可改善其地理分散性與獲利穩定性，同時降低對於波動較大的中國水泥市場的依賴，並有助於台泥的水泥業務在未來12至24個月產生更穩定且更強勁的獲利能力。

台泥是在2024年3月6日進一步收購了OYAK的控股公司，TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. 20％的股權，使其對該公司的持股比例由40％增至60％。至此台泥完全掌控OYAK，不受少數股東限制。

中華信評認為，台泥為台灣最大的水泥製造商，其海外業務占比持續擴大。台泥也已將業務分散至綠電、儲能，以及鋰電池製造。2023 年台泥的 EBITDA為新台幣174億元。

除此之外，中華信評認為，台泥兩家海外子公司 Cimpor 與 OYAK 的合併，將有助於台泥穩定水泥業務的EBITDA產生能力，並降低台泥對中國市場的仰賴程度。

與此同時，台泥綠電發電量增加與鋰電池產量提升將提高台泥2024年至2025年整體的 EBITDA成長率。

中華信評認為，台泥股權融資與經強化的營運資金管理已在2023年使借款明顯減少，進而為2024年至2025年更高的資本支出提供支撐，加上 EBITDA的成長速度加快，台泥因此得以在2024年至2025年將借款對EBITDA比維持在3倍以下。