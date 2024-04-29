大陸成都航空EU2703航班日前因一名乘客拒絕打開手機飛航模式，導致航班延誤90分鐘起飛，航警表示，確實有接到相關報案。成都航空則回應，是因為公安問題才延誤的。

據《澎湃新聞》報導，（28日）有網友在社群媒體發布一段影片，指成都航空EU2703號航班上有一名乘客拒絕將手機開成飛航模式，因此空服員報警尋求幫助。 「飛機都開出去了，因某個乘客不打開飛航模式就返航。」

影片顯示機艙內，一名空服人員正在使用手機打電話，畫面可見機艙內的成都航空字樣。網友描述現場狀況，空服員在電話中表示：「那個乘客強的跟頭牛似的，安全員沒有跟他好好說話，她就有點情緒了，兩個人都強，一個不開飛航模式，一個不開就返航」。最後不開飛航模式的旅客遭到警方拘留。

成都航空29日證實EU2703航班發生乘客拒絕開啟飛航模式事件，航班原本計劃起飛時間是11時45分，實際起飛時間是13時15分，延誤了1小時30分鐘，但澄清班機沒有空中折返，而是起飛時間大延誤，延誤原因是公共安全問題。