根據最新派彩結果，本期（4／29）威力彩頭獎、貳獎都槓龜，但參獎3注中獎，每注可得15萬元。。台彩表示，下期（5／2）威力彩頭獎仍保證2億元。今年以來，威力彩已經3次開出頭獎，想要一夜致富的民眾，別忘了把握機會下注。

威力彩今（29日）晚開出第113000035期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為08、19、25、30、31、35，第二區中獎號碼為07。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。