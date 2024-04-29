許多女生有婦科困擾時可能會尋求醫師幫助。一位21歲女大生半年前到台南市立醫院婦產科進行切除小陰唇的手術，因為害怕而指名謝姓主任執刀，沒想到主任事前並未說明手術禁忌，手術期間還在無預警下，帶領5位25歲以下的實習男醫師圍觀、講解，讓女大生直呼「真的羞憤到快死掉」，消息曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，當時主任未就手術多做說明就趕她離開，隔一周進行手術時，主任卻帶領5位看似未畢業的實習男醫師圍觀、講解，「大概好幾個男生盯著自己那邊看，真的羞憤到快死掉」，主任還動手撥弄、講解，被綁住的她完全無法逃離，麻醉時也被醫師戳了3、4次還換了3次手才戳對地方，讓原PO崩潰感嘆，「這根本是我的人生至暗時刻」，術後主任也完全不見人影。

原PO指出，現在她的私密處完全消腫，她卻是看一次哭一次，「私處被剪得禿一塊缺一塊的，沒縫好的地方肉線還整個拉出來搭在外面，現在小號都會歪掉，肉塊還會整個掉出來，每次上完廁所都要把它塞塞塞回去」，讓原PO完全不敢跟朋友泡溫泉或換衣服，而每次重新掛號諮詢時，主任都說手術很成功、正常的小陰唇就是這樣，讓原PO感到相當崩潰，決定上網分享經驗，也希望能藉此尋求推薦的醫師進行修復。

對此，許多網友紛紛回應，「辛苦妳了，沒有問過直接帶實習醫生進來真的是不行欸」、「那個醫師也太不尊重人⋯正常不是都會先詢問患者的意願嗎？ 去檢舉或申訴看看」、「不同科的經驗分享，我看精神科也遇過有實習生，但報到時護理師有簡單提到有實習生，並説待會醫生會在跟我詳細說明，醫生在問診前也有仔細跟我確認並經過我同意後才進行，醫生說如果我介意可以拒絕」。

根據《TVBS新聞網》報導，台南市立醫院說明，由於沒有詳細就醫日期、個案資料，無法確切了解其所述狀況，不過該院婦產科沒有實習醫師，「若此事確認與本院有關，當事人可直接與醫院聯絡」；原PO則補充，目前她會寫醫療調解書和醫院協調，未來也會繼續更新後續狀況。