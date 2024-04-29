公視台語台「台語有影」系列電視電影《化生》於日前殺青，本劇以少見的植物人長照為主題，集結金鐘得主方文琳、夏靖庭、楊小黎、吳政迪領銜主演，還找來黃迪揚特別演出，「五金」演員同台飆戲讓本劇備受矚目，出演消息一公布立刻湧入大批主演粉絲留言：「好期待！」

除了有金獎演員加持，《化生》一劇也於2022年榮獲第14屆「拍台北」電影劇本銀獎，劇情描述吳政迪因意外變成植物人，身為父母的夏靖庭、方文琳與妻子楊小黎因此散盡家產，只能依靠各種補助維持生計，當植物人補助基金會的訪視員黃迪揚上門訪視時卻突發事變！眼看著補助即將落空，一家人決定瞞天過海，設下巨大的騙局。編劇林珮瑜、張貽婷將長期關注的貧窮與長照相關議題，結合黑色喜劇的敘事風格描述長照家庭所面臨的貧富差距、經濟壓力、生死抉擇等等困境，也透過角色間的拉扯道出人性的陰暗面，希望透過劇本喚起社會的關注。

夏靖庭、方文琳、楊小黎、吳政迪飾演一家人。（公視台語台提供）

劇中演出植物人的吳政迪，除了事前探訪個案揣摩如何表現植物人，為了貼近角色更在開拍時斷食3天，他坦言「真痛苦，好險我的身體撐住了！」吳政迪除了少篇幅的回憶戲，其餘時間都在床上扮演植物人，不僅要停止呼吸還不能眨眼，一鏡到底的拍攝手法更添表演難度，讓導演楊孟嘉大讚：「果然金鐘視帝！即便是演植物人，也是金鐘等級的植物人！」

平時開朗愛笑的楊小黎，此次與吳政迪再續前緣，挑戰照顧植物人丈夫又疲於生計的委屈媳婦，她形容這個角色從頭難到尾除了情緒壓抑還有各種哭法，「忍著不哭、崩潰哭、壓抑哭、想哭不能哭，不能哭卻不小心哭了，哭到滿心痛的」，多場層次不同的哭戲全靠十足的前置功課與現場真實的燈光、陳設，讓楊小黎在每顆鏡頭下忘記自己，把情緒都丟進去。

黃迪揚飾演基金會訪視員。（公視台語台提供）

飾演吳政迪父母的夏靖庭與方文琳，角色與本人反差感十足。氣質出眾、溫婉的方文琳劇中是講話潑辣、生氣就罵人的婆婆，巨大的反差讓眾人跌破眼鏡，火爆的角色也讓方文琳一度罵到腦充血忘詞，讓平時不罵人的她大嘆：「罵人也太累了！」硬底子的夏靖庭飾演貪婪的公公，楊小黎形容他是「私下很靦腆，相處起來很舒服又一身肌肉的帥哥」，一上戲卻立刻變身，亦莊亦諧的細膩演出直接現場擄獲眾心。

談到拍攝過程，方文琳第一次跟夏靖庭合作演夫妻就要打他的頭「很不好意思」，幸好夏靖庭爽快地讓她盡量打，方文琳打趣道：「雖然不好意思，但演起來很過癮！」夏靖庭則在臉書炫耀「能與玉女掌門人飾演夫妻是我的榮幸，羨慕吧！」

方文琳飾演的媽媽很會罵人，跟本人反差很大。（公視台語台提供）

近期在《鹽水大飯店》賺足觀眾熱淚的黃迪揚，此次與方文琳再度合作，飾演基金會訪視員的他與方文琳、夏靖庭一家呈現價值觀的衝突對比，熱愛喜劇的黃迪揚發揮冷面笑匠的實力，與夏靖庭一搭一唱，增添不少笑料，令導演激賞「只要有黃迪揚的演出，絕對是收視保證！」

《化生》由林珮瑜、蔡秋儀擔任製作人，金鐘節目導演楊孟嘉執導，全劇僅有一個場景，導演與主創團隊透過光影與陳設的改變，映照主角一家的束縛壓抑，為了完整呈現角色間的情緒流轉及內心掙扎，更大量使用了一鏡到底的手法拍攝，每次拍攝都長達2-3分鐘，十分考驗演員及工作人員的絕佳默契，讓演員們直呼「難度超高」。本劇預計最快將於2024年底在公視台語台播出。